دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

سيسهم هذا التخصيص للمستشفى في "توسعة نطاق الخدمات الطبية (...) ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها".

في مايو/ أيار، قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في زيارة القدس الشرقية، خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل خلال الشهر الحالي، ضمن جولته إلى منطقة الشرق الأوسط.

وحذّر المسؤول الإسرائيلي من أن بايدن قد يزور مستشفى المقاصد الذي يقدم خدماته الطبية للفلسطينيين، بمن فيهم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن الخطط بشأن الزيارة لم تنته بعد.

كانت شبكة CNN طلبت من البيت الأبيض التعليق على إمكانية زيارة بايدن إلى القدس الشرقية.

سبق أن استقطع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 25 مليون دولار من التمويل المخطط له لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، منها مستشفى "المقاصد".

يعد مستشفى المقاصد - الذي تأسس في 1968 - من أبرز مستشفيات القدس. ويضم 250 سريرًا، وهو متخصص في إجراء عمليات القلب والعظام والأطفال والبحوث الطبية إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة.