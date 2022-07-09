دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إلزابيث أوبين، حالة من التفاعل بعد نشرها مقطع فيديو أظهرها خلال عملية التفاوض على شراء كبش عيد الأضحى.

حسب الفيديو، كانت أوبين تتفاوض بلكنة جزائرية واضحة مع بائع للأغنام، الذي قدّر سعر الكبش في البداية 10 ملايين سنتيم (مليون دينار جزائري = 680 دولارًا).

وحينها قالت السفيرة باللكنة الجزائرية "بزاف"، أي سعره مرتفع بشدة، إلى أن انتهت عملية التفاوض إلى قبولها شرائه 6 ملايين سنتيم (408 دولارات).

Eid Adha mubarak to all Algerians! https://t.co/e8IzBml9ya

بعدها، قال زوجها إنه سيستغرق ساعات حتى يمكنه انتزاع قرون الكبش قبل الشروع في إعداد وجبة بوزلوف، وهي وجبة جزائرية شهيرة يتم إعدادها في أيام العيد، ومكونها الأساسي رأس الكبش.

في المقابل، ردت السفيرة بأنها تحب القرون، لكونها تعطي ملمحًا جماليًا، ما دفع زوجها ليقول بالعربية "مسيطرة"، في إشارة إلى الأغنية الرائجة عبر الشبكات الاجتماعية.

وارتدت السفيرة زيًا جزائريًا مميزًا، فيما ارتدى زوجها جلبابًا أبيض اللون.