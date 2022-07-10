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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، مقطع فيديو من مقابلة أجراها أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على قناة "إحنا" وكيف رد على طرح مقدمة البرنامج التي هاجمت المملكة قائلة "السعودية محتلة".

تستضيف الصهيوني "افيخاي أدرعي" الذي يحتل أرضها، وتأتي للحديث عن #السعودية "المحتلة والمدنسة" !! وجه مؤلم لإمرأة عربية يبين لنا مدى اختراق #ايران، وتسلطها على جزء من اعلام #فلسطين التائه مع الفُرس، فهوية الصراع مع الكيان الصهيوني حول عروبية القدس وفلسطين وليس حول هويتها المذهبية https://t.co/rPsdQ2lMPf

وتخاطب المذيعة أدرعي في المقابلة التي كانت قبل أيام على عيد الأضحى قائلة: "بتعرف السعودية؟" فأجاب: "المملكة العربية السعودية"، لتكمل المذيعة قائلة: "محتلة.. لكم سيادة وسيطرة على كافة البلدان العربية"، ليرد أدرعي قائلا: "الأكاذيب يعني والافتراءات من هذا النوع يعني الآن وخاصة الآن ونحن أيام قبل عيد الأضحى المبارك ومناسك الحج.."

... السعودية هي الوحيدة الشوكة بعيونكم يا اعداء الله السعودية الدولة الوحيدة الذي لم تطبع مع إسرائيل ك غير باقي الدول صدق او لا تصدق مذيعة فلسطينية في #اسرائيل تستضيف الناطق بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي فقط لتقول له ( السعودية مُحتلة ) و هو يدافع عن المملكة #السعودية https://t.co/KSe2kgVXiY

ويضيف أدرعي بمقطع الفيديو: "أنت تسب على المملكة العربية السعودية.." قبل أن تكمل المذيعة وتقول "إذا هي لم تحتل فإنها دنست وانا أقولها بأعلى صوت تبا لكل من دنس أراضي السعودية".

أفيخاي أدرعي يدافع عن السعودية و المذيعة (العميلة الايرانية) تهاجمها ،لا أقول الا تباً للسانكِ الناطق باللغة العربية فأنتِ لستِ بعربية أنتِ من أذيال المجوس ، جعلتي يهودياً يُدافع عن أرض العرب منبع الاسلام و أهنتيها أنتِ بلسان عربي و حجاب اسلامي مُزيف ، ألا لعنة الله على المرتزقه https://t.co/9QXAbx1lYW

ليرد عليها أدرعي قائلا: "أنا أرفض ولست من قريب أو من بعيد عن هذه الكلمات وهذه الالفاظ.."

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.