هاجمت السعودية.. رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على مذيعة بمقابلة يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، مقطع فيديو من مقابلة أجراها أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على قناة "إحنا" وكيف رد على طرح مقدمة البرنامج التي هاجمت المملكة قائلة "السعودية محتلة".

وتخاطب المذيعة أدرعي في المقابلة التي كانت قبل أيام على عيد الأضحى قائلة: "بتعرف السعودية؟" فأجاب: "المملكة العربية السعودية"، لتكمل المذيعة قائلة: "محتلة.. لكم سيادة وسيطرة على كافة البلدان العربية"، ليرد أدرعي قائلا: "الأكاذيب يعني والافتراءات من هذا النوع يعني الآن وخاصة الآن ونحن أيام قبل عيد الأضحى المبارك ومناسك الحج.."

ويضيف أدرعي بمقطع الفيديو: "أنت تسب على المملكة العربية السعودية.." قبل أن تكمل المذيعة وتقول "إذا هي لم تحتل فإنها دنست وانا أقولها بأعلى صوت تبا لكل من دنس أراضي السعودية".

ليرد عليها أدرعي قائلا: "أنا أرفض ولست من قريب أو من بعيد عن هذه الكلمات وهذه الالفاظ.."

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

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