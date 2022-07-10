دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المسألة التي أثارتها الصحافة الإسرائيلية حول وجود مقبرة جماعية قديمة لجنود مصريين قرب القدس، في اتصال تلقاه من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

يأتي اتصال لابيد بعد وقت قصير من إعلان وزارة الخارجية المصرية، مساء الأحد، مطالبة مصر لإسرائيل بالتحقيق في نشرته صحف إسرائيلية حول وجود مقبرة لجنود مصريين قٌتلوا ودُفنوا في منطقة اللطرون قرب القدس إبان حرب 1967.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، إن لابيد أجرى اتصالا مع السيسي، وناقشا طيفا واسعًا من القضايا.

وأضاف جندلمان، في بيان نشره عبر تويتر، مساء الأحد، أن الرئيس المصري "أثار خلال حديثهما مسألة التقرير حول القبر الجماعي للجنود المصريين الذين قتلوا إبان حرب الأيام الستة. وقال رئيس الوزراء لابيد إنه أوعز إلى سكرتيره العسكري بفحص هذه القضية بشكل جذري وبإطلاع الجهات المصرية على المستجدات المتعلقة بها".

وأشار المتحدث إلى أنهما اتفقا على الترتيب لعقد لقاء بينهما قريبًا.

وأثار الرئيس المصري خلال حديثهما مسألة التقرير حول القبر الجماعي للجنود المصريين الذين قتلوا إبان حرب الأيام الستة. وقال رئيس الوزراء لابيد إنه أوعز إلى سكرتيره العسكري بفحص هذه القضية بشكل جذري وبإطلاع الجهات المصرية على المستجدات المتعلقة بها.

كما بحث لابيد والسيسي الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إضافة إلى القضية الفلسطينية والحاجة إلى تهدئة الأوضاع.

إلى جانب طرق التغلب على تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، لا سيما قضية الأمن الغذائي.