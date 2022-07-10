السعودية.. مقارنة خطبتي محمد العيسى وكمال الخطيب في يوم عرفة يشعل ضجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقطع فيديو لخطبة يوم عرفة مقارنين ما أدلى به الفلسطيني كمال الخطيب مع ما قاله محمد العيسى بخطبته من مسجد نمرة وسط تفاعل واسع.

يقاس تحضر الأمم والدول، بخطابها الرسمي عبر البيانات والمواقف الدولية، وبخطابها الشعبي عبر الإعلام والمنابر. - إلى كل سعودي، وبمناسبة #عيد_الأضحى، اسمح لي أن أتقدم لك بهذه البشارة، لتحمد المولى بأن هذا هو خطابك، وأن هؤلاء هم خصومك. https://t.co/waLN0MGPAY

وأبرز نشطاء ما قاله الخطيب في مقطع الفيديو المتداول والانتقادات اللاذعة التي وجهها للعيسى، مقارنة بما قاله الأمين العام لرابطة علماء المسلمين من مسجد نمرة.

اذا شاهدت "الأخونجي" في فلسطين و غيرها يخطب وفي #يوم_عرفة بلغة كلها حقد وكراهية وانحطاط واسفاف ، فتأكد انك تسير في الطريق الصحيح ، شاهدوا خطبة فضيلة الشيخ محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء والامين العام لرابطة العالم الاسلامي كيف كانت شاملة ومعتدلة وراقية https://t.co/l64ADx3eoT

وكان العيسى قد تعرض لهجوم على بعض منصات التواصل الاجتماعي ومن قبل بعض رجال الدين بسبب تكليفه بإلقاء خطبة عرفة، في حين دافع عنه كثير من المغردين والإعلاميين ورجال الدين السعوديين واصفين إياه برمز "للوسطية" و"الاعتدال".

الخطيب السعودي VS الخطيب الاسرائيلي https://t.co/iMOHj9BGHg

وحذر العيسى في خطبته، الجمعة، من الدخول في مهاترات، ودعا إلى عدم منازلة الجاهلين لأن في ذلك "إعلاء لذكرهم"، وذلك بعد أيام من الهجوم عليه وانتقاد تعيينه خطيبا ليوم عرفة بسبب صلاته في موقع الهولوكوست ولقائه عددا من رجال الدين من الديانات الأخرى.

خطيب عرفه بالامس دكتور محمد العيسي وكلماته ان يعتصم المسلمين بحبل الله والتحلي بالاخلاق ،،، بنفس الوقت المنافق كمال الخطيب يخطب للجمعه خطبه سياسيه كريهه كلها شتم وسب واتهامات للمملكه وللعيسي https://t.co/4ScZnZJ8I6

وقال العيسى في خطبة عرفة: "وحسن الخلق في "الوصف العام" قيمة مشتركة بين الناس كافة، يقدّرها المسلم وغيره؛ إذ هي سلوك رشيد في القول والعمل، يقول الله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا)، ويقول: ( وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ )، وفي مواجهة الجهل والسفه يقول سبحانه: (خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ)، كما قال سبحانه: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ) والمعنى: احذر أن يأخذوك إلى سجال المهاترة وتبعاتها".

الفلسطيني كمال الخطيب صاحب اللسان القذر البذيء الذي يمتح كلماته من صهاريج الصرف الصحي، والذي لطالما شتم السعودية وقيادتها وشعبها بمناسبة وبدون من منبر المسجد، ليس غريبا عليه ان يتطاول على شخصية اسلامية مرموقة لها مكانة رفيعة في بلاده والعالم الاسلامي. https://t.co/asjMDUf40X

وأضاف خطيب عرفة قائلا: "والمسلم "براسخ قيمه" لا يلتفت لجاهل ولا لمغرض ولا لعائق، مستصحباً قول الله تعالى: ( وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغۡوَ أَعۡرَضُواْ عَنۡهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ لَا نَبۡتَغِي ٱلۡجَٰهِلِينَ). كما يعلم المسلم أن منازلة أولئك تسهم في إعلاء ذكرهم، ونجاح مشروعهم، وهو ما يسعدون به، بل إن الكثير منهم يعول عليه، غير أن مخاطر التدليس يتم كشفها، مثلما يتم التصدي للإساءة البينة، وكل ذلك يساق بحكمة الإسلام"، حسب قوله.