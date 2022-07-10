أردوغان يتصل بـ3 زعماء عرب للتهنئة بالعيد

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نشر الأحد ، 10 يوليو / تموز 2022

دون الإعلان عن اتفاقيات وعشاء انتهى بأقل من ساعة.. إليكم بعض تفاصيل لقاء أردوغان ومحمد بن سلمان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 3 اتصالات مع زعماء دول عربية للتهنئة بحلول عيد الأضحى، وفقا لما نشرته الرئاسة التركية.

وذكرت الرئاسة أن أردوغان هاتف رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

أجرى الرئيس أردوغان، اتصالات هاتفية منفصلة مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس وزراء قيرغيزستان سدير جاباروف، ورئيسة تنزانيا سامية سولوه حسن، ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.

وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان اتصل أيضا برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس وزراء قيرغيزستان صدير جاباروف ورئيسة تنزانيا سامية سولوه حسن.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان هنأ خلال الاتصالات الزعماء والقادة بحلول عيد الأضحى.