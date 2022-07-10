السعودية.. اعفاء مسؤولين "لقصور أدائهما" خلال الحج

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نشر الأحد ، 10 يوليو / تموز 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قرارا بإعفاء مسؤولين اثنين وذلك "لقصور" أدائهما خلال موسم الحج.

ونقلت رئاسة شؤون الحرمين أن السديس قرر اعفاء مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع مدير مركز الإنتاج المرئي "لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن"، مؤكدا أن "الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير وعلى الجميع العمل والجد والاجتهاد.".

وأصدر السديس قرارا بإعفاء مدير المركز الإعلامي "لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن"، مؤكدا "ضرورة الجد والاجتهاد خلال هذه الأيام، والعمل فيها بما يتناسب مع طبيعتها والمساهمة في تجويد الأعمال وما يتم تقديمه لضيوف الرحمن".

وكلّف السديس وفقا للرئاسة، منصور المنصوري مديرًا عاماً للإعلام والاتصال بالمسجد الحرام ومساعداً لمدير عام الإنتاج المرئي والمسموع ومديراً للمركز الإعلامي، وتكليف باسل بن ممدوح نحاس مديراً لمركز الإنتاج المرئي.