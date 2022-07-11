السعودية.. إنقاذ حياة مسؤول طبي إيراني بعد إصابته بأزمة قلبية حادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة السعودية إنقاذ رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج، محمد رضا رفعتياني، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه مناسك الحج، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الإثنين.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن رفعتياني عولج في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة.

وكشفت الوزارة أن رئيس البعثة الطبية الإيرانية يبلغ من العمر 60 عاما ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة، لكنه شعر بآلام في الصدر أثناء تأدية مهامه مع البعثة وتم نقله على إثر ذلك إلى المستشفى كحالة إنقاذ حياة وخضع لعملية قسطرة أولى تم بفضلها فتح الشريان التاجي الأيسر وتركيب دعامة له.

وأشارت الصحة إلى أن الأطباء لاحظوا استمرار آلام المسؤول الإيراني فأجروا له عملية قسطرة ثانية لتوسيع الشريان التاجي الأيسر الأمامي وإزالة التضيق ووُضعت دعامة له باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة المتمثلة باستخدام تقنية الفيديو للشرايين التاجية.

ووجّه المسؤول الإيراني شكره للطواقم الطبية السعودية التي أشرفت على علاجه وأشاد بنوعية "الخدمات الطبية المقدمة للحجاج وبمستوى الرعاية الصحية التي حظي بها في مختلف مراحل العلاج وصولا إلى عمليتي القسطرة ووضع الدعامات"، وفقا لواس، قبل أن يغادر المسؤول الإيراني المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.