"تلعب شطرنج".. تداول فيديو جديد لتركي آل الشيخ ومغردون يهنئونه بالسلامة

الشرق الأوسط
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"تلعب شطرنج".. تداول فيديو جديد لتركي آل الشيخ ومغردون يهنئونه بالسلامة
Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر عضو شرف نادي النصر السعودي، عبدالرحمن بن محمد الحمود، مقطع فيديو يُظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، وهو بصحة جيدة ويعرب عن رغبته بلعب الشطرنج، ما أثار ردود فعل على تويتر.

ونشر الحمود مقطع فيديو يُظهر آل الشيخ وهو يقول: "تعال.. تلعب شطرنج"، على حد تعبيره.

وعلّق عضو شرف نادي النصر على المقطع بالقول: "ايه ابلعب شطرنج ، والحمدلله على سلامتك"، ليجيب آل الشيخ بنشر مقطع ساخر لشخصين يمارسان هذه اللعبة.

وتداول عدد من المغردين المقطع مهنئين رئيس هيئة الترفيه في السعودية بالسلامة.

وكان قد مرّ آل الشيخ بوعكة صحية على مدار السنوات الماضية وأجرى أكثر من عملية جراحية على إثر ذلك وخاض رحلات علاجية عدة.

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