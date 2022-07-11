وزير خارجية الإمارات يُعلّق على فيديو "عيال زايد يمين" في الحج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على مقطع فيديو متداول يُظهر أمن الحج في السعودية وهم يطلبون من حجاج الإمارات التوجه نحو اليمين واصفين إياهم بـ"عيال زايد".

وأعاد الشيخ عبدالله بن زايد نشر المقطع الذي تم تداوله قبل يومين بشكل واسع على تويتر، وعلّق عليه بالقول: "الله يجعل السعودية من أهل اليمين".

ويُسمع في المقطع صوت أحد عناصر أمن الحج وهو يقول بمكبر الصوت: "عيال زايد يمين، حجاج دولة الإمارات يمين... دولة الإمارات يمين... عيال زايد يمين"، حسب قوله.

ويضيف رجل الأمن في المقطع وهو يقول: "الله يحييكم يا عيال زايد... حجاج دولة الإمارات على اليمين"، حسب قوله.