(CNN)-- اعتقلت السلطات الإيرانية المخرج البارز جعفر بناهي في طهران، يوم الاثنين، أثناء توجهه إلى مكتب المدعي العام للاطمئنان على قضية المخرج السينمائي المعتقل محمد رسولوف، بحسب وكالة "مهر" شبه الرسمية.

بناهي (62 عاما)، الحائز على جائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين السينمائي الدولي عن فيلمه "تاكسي" عام 2015 وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان "كان" السينمائي عن فيلمه "3 وجوه" لعام 2018، هو ثالث مخرج يتم القبض عليه في أقل من أسبوع.

وأصدر مهرجان "كان"، بيانا، الاثنين، يطالب فيه بـ"الإفراج الفوري" عن بناهي والمخرجين الآخرين محمد رسولوف ومصطفى الأحمد.

وأضاف البيان أن "المهرجان يدين بشدة هذه الاعتقالات وكذلك موجة القمع التي تشهدها إيران بشكل واضح ضد فنانيها"، كما وصف رسولوف والأحمد بأنهما "احتجا على العنف ضد المدنيين في إيران".

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية ذكرت أن الأحمد ورسولوف، الفائز بجوائز متعددة في مهرجان "كان" منذ عام 2011، بالإضافة إلى جائزة "الدب الذهبي" عام 2020، اعتقلا بسبب محاولاتهما "الإخلال بالنظام العام والسلامة العامة" بتشجيع الاحتجاجات على حادث انهيار مبنى مأساوي شهدته مدينة آبادان في مايو/ أيار.