الكرملين يعلن عن لقاء بوتين ورئيسي وأردوغان في إيران الأسبوع المقبل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سيسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الإيرانية، طهران، لعقد محادثات مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء المقبل 19 يوليو/تموز، وفق ما أكده الكرملين الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين في اتصال هاتفي اعتيادي: "نحضر لزيارة الرئيس بوتين إلى طهران، سيُعقد اجتماع بين رؤساء الدول الضامنة وفقا لمسار أستانة"، في إشارة إلى التنسيق على الساحة السورية.

وأضاف بيسكوف قائلا: "بوتين ورئيسي وأردوغان سيعقدون اجتماعا"، وتابع قائلا أنه إلى جانب العلاقات الثلاثية سيكون هناك اجتماع ثنائي بين بوتين وأردوغان.

وكان قد أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، أن بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل بهدف توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية.