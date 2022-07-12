مقتل زعيم داعش في سوريا في ضربة أمريكية

(CNN)-- نفذت الولايات المتحدة، الثلاثاء، ضربة في شمال غرب سوريا استهدفت اثنين من كبار قادة داعش، أحدهما زعيم تنظيم داعش في سوريا، بحسب بيان صحفي صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقامت القيادة المركزية بتحديث بيانها لتقول إن "ماهر العقال، أحد كبار قادة داعش الخمسة وزعيم داعش في سوريا، قُتل في الضربة" التي وقعت في شمال غرب سوريا، اليوم.

كانت القيادة المركزية قالت في بيان سابق الثلاثاء إن ماهر العقال استُهدف. كما تم استهداف قائد كبير آخر في داعش خلال الغارة.

وقال البيان إن طائرة مسيرة نفذت العملية خارج جنديرس في شمال غرب سوريا. وبحسب مراجعة أولية للضربة، قالت القيادة المركزية إنه لم تقع إصابات بين المدنيين.

وقال الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية، إن "إبعاد قادة داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات".