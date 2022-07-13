مصدر لـCNN: الشرطة الإسرائيلية تعتقل عميلا من الخدمة السرية الأمريكية

(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، إن الشرطة الإسرائيلية في القدس اعتقلت، في حوالي الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، عضوا في فريق مكافحة الاعتداء التابع للخدمة السرية الأمريكية، بعد مزاعم أنه اعتدى على امرأة خارج حانة.

وأضاف المصدر أن العميل توجه إلى حانة، وبعد ذلك اعتدى على امرأة في الشارع، ومن غير الواضح كيف بدأ الحادث ولماذا.

ووفقا للمصدر، فإن العميل في طريقه إلى الولايات المتحدة.

ويأتي الحادث بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي تورطت في عناصر من الخدمة السرية الأمريكية.

ففي وقت سابق من هذا العام، تم إعادة اثنين من عملاء الخدمة السرية إلى الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية في الوقت الذي شرع فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول جولة له في آسيا منذ توليه منصبه.

وفي أبريل/نيسان، تم منح 4 من موظفي الخدمة السرية إجازة بعد توجيه اتهامات لهم، خلال تحقيق، بتعرضهم للخداع من قبل رجلين زعموا أنهما من عملاء وزارة الأمن الداخلي.

وتواصلت شبكة CNN مع الخدمة السرية والبيت الأبيض للتعليق.