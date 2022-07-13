دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إن بلاده مستمرة في ترسيخ مكانتها باعتبارها "مزوداً موثوقاً للطاقة، وداعمًا لأمن الطاقة العالمي"، فيما أكد أن شعب الإمارات محور اهتمام الدولة.

تصريحات الشيخ محمد بن زايد جاءت في أول خطاب له منذ توليه رئاسة دولة الإمارات. وأوضح خلاله منهج الدولة وما تتطلع إلى تحقيقه في العقود المقبلة.

بدأ الشيخ محمد بن زايد خطابه بالحديث عن "صاحب القلب الكبير.. القائد الوالد.. المعلم الحكيم.. العزيز على قلب الصغير قبل الكبير.. الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان"، الذي توفي في مايو/ أيار الماضي.

#رئيس_الدولة: أخي الشيخ خليفة "رحمه الله" رافق المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في كل مراحل دولة الإمارات .. وحمل أمانة الوطن بعد رحيله بإخلاص وحكمة .. وأدى رسالته تجاه شعبه.. وترك إرثاً خالداً من العطاء لشعوب المنطقة والعالم. #وام https://t.co/Syp09ySG8g

ورسم الشيخ محمد الملامح الرئيسية لقيادته دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ما تحقق منذ قيام الاتحاد.

وقال إن "اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوةً ونموًا"، مُضيفا: "تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة. أصبحت مصدر إلهام وأمل لشعوب المنطقة والعالم".

وأضاف أن "شعب دولة الإمارات وتمكينه.. كان ولا يزال محور اهتمام دولتنا المباركة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها.. وسيظل منهج/ راحة المواطن وسعادته ورعايته/ الأساس في كل خططنا نحو المستقبل".

كما ثمّن "الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني وإسهاماتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام دولة الإمارات".

وأكد أن "تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية".وشدد على أن "سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه".

وكشف تحليل لخطاب الشيخ محمد بن زايد، المكون من 792 كلمة ونشرت نصه وكالة الأنباء الإماراتية، أبرز الأفكار والموضوعات التي وردت في الخطاب وأعلن اهتمامه بها.

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