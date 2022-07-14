أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، موافق على ضرورة توجيه ضربة عسكرية لإيران إذا طورت أسلحة نووية.

وفي تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع بايدن في القدس، تحدث نتنياهو مطولًا حول ما قاله للرئيس الأمريكي بشأن إيران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "قلت له إن العقوبات الاقتصادية ليست كافية، ولا حتى التحضيرات العسكرية الدفاعية، هناك حاجة لخيار جاد بتوجيه ضربة عسكرية".

وأردف نتنياهو قائلا: "بدون ذلك لن ينجح شيئ، مع أو بدون اتفاقية، أعتقد أن الاتفاقية سيئة، هو يعلم موقفي، لكنّي قلت له إن بدون خيار عسكري جاد لا يمكن إيقاف إيران، وإذا لم ترتدع يجب أن تُنفذ العملية العسكرية هذه، هذا موقفي، وآمل أن يكون الموقف الأمريكي كذلك أيضا".

وأردف نتنياهو قائلا: "قال إنه يوافق على هذه الكلمات، وكنت سعيدًا بسماع ذلك، بكل الأحوال هذا ما سأفعله عندما أعود رئيسًا للوزراء".

استعداد بايدن الواضح لدراسة تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران ظهر في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية الأربعاء، فقد سُئل الرئيس الأمريكي عمّا إذا كان حديثه عن الالتزام بالتأكد من عدم حصول إيران على سلاح نووي يعني توجيه ضربة عسكرية لها، أجاب بايدن بـ"إذا كان هذا الخيار الأخير، نعم".

وطلبت CNN من البيت الأبيض تعليقًا على تصريحات نتنياهو.