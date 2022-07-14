دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب النائب المصري، مصطفى بكري على حادثة مقتل مواطن مصري يعمل صيدلانيا في المملكة العربية السعودية وسط تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

لاأعرف سببا لقيام سيده سعوديه بقتل صيدلي مصري لمجرد خلاف حول دواء كانت تطلبه ، أطلقت عليه الرصاص جهارا نهارا ، السلطات السعوديه ألقت القبض علي القاتله وبدأت التحقيق ، نحن نثق أن السلطات السعوديه لن تتواني عن تقديمها لمحاكمة عاجله ، ومصر بدأت إتصالات لمعرفة حقيقة

وقال بكري في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "لا أعرف سببا لقيام سيده سعودية بقتل صيدلي مصري لمجرد خلاف حول دواء كانت تطلبه، أطلقت عليه الرصاص جهارا نهارا، السلطات السعودية ألقت القبض علي القاتلة وبدأت التحقيق، نحن نثق أن السلطات السعودية لن تتواني عن تقديمها لمحاكمة عاجله، ومصر بدأت اتصالات لمعرفة حقيقة".

شرطة منطقة الجوف تقبض على امرأة لإطلاقها النار على شخص. https://t.co/VXRSqcKoPc

وكان الأمن العام السعودي قد نشر تغريدة قال فيها: "شرطة منطقة الجوف تقبض على امرأة لإطلاقها النار على شخص"، دون تقديم تفاصيل إضافية إلى أن نشطاء ربطوا التغريدة بالحادثة ذاتها.

وتواصلت CNN بالعربية مع وزارة الداخلية السعودية للحصول على تفاصيل إضافية عن الواقعة دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

من جهتها عقبت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، على الحادثة ببيان جاء فيه: "تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع أسرة الصيدلي المصري د. أحمد حاتم ماضي، الذي توفي في حادث إطلاق نار بالصيدلية التي يعمل بها بالمملكة العربية السعودية".

وتابع البيان: "أكدت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي بالأسرة، أن الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله، وأن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني".

وأشار البيان إلى أن "د. أحمد حاتم ماضي من قرية كفر دنشواي مركز الشهداء محافظة المنوفية، وكان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، وتوفي عقب إطلاق رصاص عليه بالصيدلية التي يعمل بها".