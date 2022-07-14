نصرالله يخطب عن سبب زيارة بايدن ويوجه تهديدا حول النفط والغاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هدد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الأربعاء، أنه لهذا البلد (لبنان) أن يُمنع من استخراج "حقوقه" فلن يستطيع أحد أن يستخرج النفط أو أن يبيع النفط والغاز على حد تعبيره.

جاء ذلك في خطاب لنصرالله نقلته قناة المنار التابعة لحزب الله حيث قال: "سجّلوا المعادلة الجديدة، ’كاريش‘ وما بعد ’كاريش‘ وما بعد ما بعد ’كاريش‘ ونحن نتابع كل الحقول والآبار والمنصات على امتداد الحدود الفلسطينية.. نقول للأمريكي وللإسرائيلي إذا أردتم لهذا البلد أن يُمنع من استخراج حقوقه لاستنقاذ نفسه فلن يستطيع أحد أن يستخرج النفط أو أن يبيع النفط والغاز".

وأضاف: "أعتقد أن ما جاء بالرئيس الأميركي الى المنطقة هو أمران الأول هو اقناع دول الخليج بإنتاج وتصدير المزيد من النفط والغاز والكيان الصهيوني يأتي في المرحلة الثانية".

وتابع: "أميركا تقاتل روسيا بالأوكرانيين حكومة وجيشا وشعبا وجرّت معها كل الدول الأوروبية ومن أهم عناصر هذه المعركة هو مقاطعة النفط والغاز الروسي من قبل أوروبا.. الولايات المتحدة تولت مسؤولية تأمين البديل لأوروبا والوقت ضيق بالنسبة لهم لأن الشتاء على الأبواب ويحتاجون لتخزين البديل خلال الصيف".

واستطرد: "بايدن أعلن منذ قدومه للرئاسة أنه صهيوني وهو قال ليس بالضرورة أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وكل ما قاله اليوم فور وصوله حول حلّ الدولتين هي مجاملات فقط.. الولايات المتحدة هي من تريد العدوان على اليمن أما السعودية فهي أداة وبايدن يستطيع بكل بساطة انهاء الحرب عن اليمن ورفع الحصار.. وزير حرب العدو بيني غانتس هدد بالسير الى بيروت وصيدا وصور وهو يعلم أنه يضحك على نفسه وشعبه والاسرائيليون يعرفون أن هذا كلام فارغ".