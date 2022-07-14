المبعوث الأمريكي إلى اليمن يصف زيارة بايدن إلى السعودية بـ"الفرصة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم لينديركينغ، أنه يخشى أن يكون قد أصبح اليمن خارج الحسابات، ولفت إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية ستمثل فرصة لمناقشة الوضع في هذا البلد.

وقال المبعوث الأمريكي لمذيعة CNN بيكي أندرسون: "أعتقد أن السعوديين والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين الآخرين، لعبوا دورا بارزًا في جعلنا نصل إلى هذه النقطة، لذلك أعتقد أنها لحظة عظيمة كي يبرز موضوع اليمن بين هذه المجموعة في رحلة الرئيس".

وكانت قد اتفقت الأطراف المتنازعة في اليمن على تمديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة الشهر الماضي لشهرين إضافيين، بعدما كان من المقرر انتهاؤها في الثاني من يونيو/حزيران، ووصفها المبعوث الأمريكي بأنها "أفضل فرصة حصل عليها اليمن للسلام منذ بدء الصراع فيه".

وأضاف لينديركينغ قائلا: "أعتقد أنها أثرت بشكل ملحوظ على الأرض، أعتقد أن اليمنيين يشعرون بذلك، عندما يكون هناك وقود أكثر في الأسواق يمكن للمستشفيات أن تعمل، ولشبكات النقل أن تشتغل، وللمطاحن أن تنتج طعامًا، لكن لا يزال الطريق طويلًا، هذا ليس سلامًا في اليمن لم نصل إلى هنا بعد، لا تزال هناك العديد من القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إنه رأى "خطابًا تصعيديًا مقلقًا من الأطراف".