الجيش الأمريكي يعلن مقتل قائد ثان لداعش في سوريا

(CNN) --أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن قائد ثان لتنظيم داعش في سوريا توفي متأثرا بجراحه جراء الغارة التي شنتها القيادة المركزية بطائرة مسيرة في شمال غرب سوريا، يوم الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل زعيم التنظيم في سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في بيان محدث، بشأن الضربة إن زعيم داعش الآخر المستهدف في الغارة توفي متأثرا بجراحه.

وذكر المتحدث باسم القيادة المركزية، ديف إيستبيرن، في البيان، أن "منهل العقال المسؤول الكبير في داعش الذي أصيب بجروح خطيرة في غارة نفذتها طائرة بدون طيار في شمال غرب سوريا توفي متأثرا بجراحه، نتيجة الضربة نفسها التي قتلت ماهر العقال القائد الأعلى لداعش في سوريا".

وأكد أن "القيادة المركزية الأمريكية ستستمر في العمل مع شركائنا وحلفائنا للقضاء على عناصر داعش وزيادة الأمن والسلامة في المنطقة".

كانت القيادة المركزية، قالت في بيان سابق الثلاثاء إن طائرة مسيرة نفذت العملية خارج جنديرس في شمال غرب سوريا، وبحسب مراجعة أولية للضربة، قالت القيادة المركزية إنه لم تقع إصابات بين المدنيين.

وقال الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية، إن "إبعاد قادة داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات".