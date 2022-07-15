شاهد سير بايدن بجانب محمد بن سلمان قبيل مصافحة العاهل السعودي في قصر السلام

توجه الأنظار إلى أسلوب استقبال بايدن في السعودية ومقارنته باستقبال ترامب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صافح الرئيس الأمريكي جو بايدن، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل لقائهما معًا، الجمعة في قصر السلام، وذلك بعد أن اكتفى بالسلام بـ"القبضة" على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان قد أكد البيت الأبيض قبل بداية جولة بايدن الشرق أوسطية، أن الرئيس الأمريكي لن يصافح المسؤولين الذين سيلتقيهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم يصافح بايدن المسؤولين الإسرائيليين أثناء استقباله في مطار بن غوريون، كما أنه لم يصافح ولي العهد السعودي الذي خرج لاستقباله في قصر السلام.

فيديو | خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الولايات المتحدة جو بايدن في قصر السلام في جدة #الإخبارية #SaudiUSSummit #القمة_السعودية_الأمريكية https://t.co/l3wiRQXoo3

وكان قد استقبل أمير منطقة مكة خالد الفيصل، بايدن، برفقة سفيرة الرياض لدى واشنطن، في مطار الملك عبدالعزيز في جدة.