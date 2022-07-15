رغم الحديث عن "بروتوكولات كورونا" خلال الزيارة.. بايدن يصافح العاهل السعودي

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد سير بايدن بجانب محمد بن سلمان قبيل مصافحة العاهل السعودي في قصر السلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صافح الرئيس الأمريكي جو بايدن، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل لقائهما معًا، الجمعة في قصر السلام، وذلك بعد أن اكتفى بالسلام بـ"القبضة" على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان قد أكد البيت الأبيض قبل بداية جولة بايدن الشرق أوسطية، أن الرئيس الأمريكي لن يصافح المسؤولين الذين سيلتقيهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم يصافح بايدن المسؤولين الإسرائيليين أثناء استقباله في مطار بن غوريون، كما أنه لم يصافح ولي العهد السعودي الذي خرج لاستقباله في قصر السلام.

وكان قد استقبل أمير منطقة مكة خالد الفيصل، بايدن، برفقة سفيرة الرياض لدى واشنطن، في مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.