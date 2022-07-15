السعودية.. تفاعل على ما وصفت به قناة أمريكية نجل سعد الجبري خلال مقابلة

الشرق الأوسط
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خالد الجبري لـCNN بالعربية: يد المصالحة ممدودة لولي العهد السعودي و"الحديث في الماضي نقصان عقل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من مقابلة أجراها خالد، نجل المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، وما أظهرته القناة (MSNBC) من مسمى له خلال المقابلة.

وكان الجبري قد أجرى مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، تطرق فيها إلى التسوية لإنهاء المعركة القانونية مقابل الإفراج عن شقيقيه عمر وسارة.

وأكد الحبري في المقابلة أن يد المصالحة ممدودة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأشار إلى أن ذلك سيخدم ولي العهد السعودي في تحسين صورة الحكومة السعودية في الخارج.

وأشار نجل المستشار الأمني السعودي السابق إلى أن المصالحة مع ولي العهد السعودي ستصب في مصلحة الطرفين مقتبسا مقولة ذكر أن الأمير محمد بن سلمان قالها لوالده قبل يومين من إعفاء ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف: "الحكي في الماضي نقصان عقل".

وعن عودة والده إلى السعودية بعد المصالحة المحتملة، أشار الجبري إلى أن الشرط هو وجود ضمانات ولفت إلى أن كل مواطن سعودي في الخارج يحلم بالعودة إلى وطنه.

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