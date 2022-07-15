خالد الجبري لـCNN بالعربية: أنا من أنصار علاقة صحية بين السعودية وأمريكا وعلى بايدن ألا يعاقب المملكة

ابنة سعد الجبري تكشف لـCNN ما تخطط له العائلة وترد على بيان حكومة السعودية لـ"60 دقيقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من مقابلة أجراها خالد، نجل المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، وما أظهرته القناة (MSNBC) من مسمى له خلال المقابلة.

📌| الإعلام الغربي يتعامل مع " الأدوات الرخيصة " وفق كل مرحلة بالوصف المناسب .. هنا .. قناة MSNBC تقدم فرخ الجبري في لقاء تحت عنوان: " لقاء مع ابن الجاسوس #سعد_الجبري " https://t.co/PSPpev4G9N

وكان الجبري قد أجرى مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، تطرق فيها إلى التسوية لإنهاء المعركة القانونية مقابل الإفراج عن شقيقيه عمر وسارة.

ظهر الخائن #خالد_الجبري ابن الخائن #سعد_الجبري على "قناة أمريكية 🇺🇸" للحديث عن زيارة #بايدن 🇺🇸 لـ #السعودية 🇸🇦 ولكن "القناة الأمريكية🇺🇸" أظهرته باسم: (ابن الجاسوس سعد الجبري). https://t.co/snERXGySIf

وأكد الحبري في المقابلة أن يد المصالحة ممدودة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأشار إلى أن ذلك سيخدم ولي العهد السعودي في تحسين صورة الحكومة السعودية في الخارج.

ظهر إبن الجاسوس الخائن #سعد_الجبري في لقاء تعيس بعد جهد جهيد ووساطات ليقول له كلمتين تعيسه بمناسبة زيارة #بايدن_في_السعودية فسمّته القناة المستضيفة وقدمته للعالم أجمع ( إبن الجاسوس السعودي السابق ) .. عار سيلازمهم كلما أشرقت الشمس https://t.co/Aw5riGKMvW

وأشار نجل المستشار الأمني السعودي السابق إلى أن المصالحة مع ولي العهد السعودي ستصب في مصلحة الطرفين مقتبسا مقولة ذكر أن الأمير محمد بن سلمان قالها لوالده قبل يومين من إعفاء ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف: "الحكي في الماضي نقصان عقل".

"ابن الجاسوس سعد الجبري"يقول ماحدث هو مجرد اختلاف في وجهات النظر.. متى يُدرك هؤلاء الشرذمة أن: -خيانة الوطن ليست وجهة نظر -نهب أموال الدولة ليست وجهة نظر -استغلال النفوذ ليست وجهة نظر -استجداء الغرب ضد الوطن ليس وجهة نظر https://t.co/RiLOS0nNzw

وعن عودة والده إلى السعودية بعد المصالحة المحتملة، أشار الجبري إلى أن الشرط هو وجود ضمانات ولفت إلى أن كل مواطن سعودي في الخارج يحلم بالعودة إلى وطنه.