السعودية.. الصور الأولى للقاء الملك سلمان وجو بايدن في قصر السلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بمدينة جدة السعودية.

#خادم_الحرمين_الشريفين يلتقي فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بقصر السلام في #جدة. #القمة_السعودية_الأمريكية #SaudiUSSummit #واس https://t.co/GW2hOx6Yi9

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اللقطات الأولى للقاء الملك والرئيس الأمريكي، بعد أن استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بايدن على مدخل القصر.

وكان قد وصل بايدن إلى السعودية قادما من إسرائيل عبر رحلة مباشرة كأول رئيس في تاريخ أمريكا يأتي مباشرة من إسرائيل إلى السعودية.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام، بعد لقائه بالملك سلمان الجمعة.