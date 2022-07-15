السعودية.. الصور الأولى للقاء الملك سلمان وجو بايدن في قصر السلام

الشرق الأوسط
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السعودية.. الصور الأولى للقاء الملك سلمان وجو بايدن في قصر السلام
Credit: MANDEL NGAN / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بمدينة جدة السعودية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اللقطات الأولى للقاء الملك والرئيس الأمريكي، بعد أن استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بايدن على مدخل القصر.

وكان قد وصل بايدن إلى السعودية قادما من إسرائيل عبر رحلة مباشرة كأول رئيس في تاريخ أمريكا يأتي مباشرة من إسرائيل إلى السعودية. 

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام، بعد لقائه بالملك سلمان الجمعة. 

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