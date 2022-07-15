دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد موقع تويتر سجالا بين الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد ونجل الداعية، سلمان العودة، عبدالله العودة، الجمعة، وذلك بعد قرار هيئة الطيران المدني السعودية السماح للناقلات الجوية المدنية بعبور أجوائها دون تمييز، ما يتيح للرحلات الإسرائيلية التحليق فوق أجواء المملكة.

وأعاد العودة نشر تغريدة قديمة للأمير عبدالرحمن بن مساعد قال فيها: "هذا عدا عن أنه لم تمر طائرات (اسرائيلية ) فوق رأسي"، إبان الأزمة الخليجية التي شهدت مقاطعة رباعية لقطر.

وعلق نجل، الداعية السعودي المعتقل، على تغريدة الأمير السعودي بالقول: "صامل على كلامك أخي عبدالرحمن؟ شكلك نسيت اتفاقية شيكاغو ١٩٤٤"، حسب قوله.

صامل على كلامك أخي عبدالرحمن؟ شكلك نسيت اتفاقية شيكاغو ١٩٤٤ 😂 #مليونية_ضد_التطبيع https://t.co/fp60rojsgW

ورد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تغريدة العودة بالقول: "عادي يا عبدالله ..السياسة متغيرة، والقناعات فيها قد تتغير بمرور الوقت، والأشخاص كذلك يتغيرون، فقد تجد شخصًا كان ربيب فكر متطرف يتحول الى مدافع عن حقوق المثليين، وقد تجد شخصًا كان سارق إطارات منذ سنوات يتحول الى معارض في الخارج، وآخر حرامي يحاضر عن طهارة اليد"، حسب قوله.

عادي يا عبدالله ..السياسة متغيرة والقناعات فيها قد تتغير بمرور الوقت والأشخاص كذلك يتغيرون فقد تجد شخصًا كان ربيب فكر متطرف يتحول الى مدافع عن حقوق المثليين وقد تجد شخصًا كان سارق إطارات منذ سنوات يتحول الى معارض في الخارج وآخر حرامي يحاضر عن طهارة اليد.😇😂

وكانت قد أصدرت هيئة الطيران المدني في المملكة بيانا مساء الخميس قالت فيه: "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالًا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزًا للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء"، حسب قولها.

وتزامن هذا القرار مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، والأراضي الفلسطينية، والسعودية ضمن جولته الأولى في الشرق الأوسط، منذ أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة الامريكية.