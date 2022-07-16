خديجة جنكيز تنشر صورة محمد بن سلمان وبايدن وما كان "ليغرد به خاشقجي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، تغريدة تطرقت فيها لما كان سيغرد به الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي الذي كانت مخطوبة له حين مقتله بقنصلية بلاده بإسطنبول، وذلك بتعليق على صورة مصافحة بـ"قبضة اليد" بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان باستقبال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في جدة الجمعة.

What Jamal Khashoggi would tweet today: https://t.co/Gv4Up7TLgd

ويظهر في الصورة التي نشرتها جنكيز مساء الجمعة، صورة حساب خاشقجي على تويتر بتعليق يقول: "مرحبا (بايدن) هل هذه هي المسؤولية التي تعهدت بها عن قتلي؟ دماء ضحية محمد بن سلمان بيديك".

تفاجأت اليوم من التغريدات التي كتبها بعض الكتاب العرب حول زيارة #بايدن للمملكة. ماذا يعني بالنسبة لهم الثناء لولي العهد السعودي و محاولة اعلانه المنقذ من ضلال ..! أعلم أنكم لستم حرا في الانتقاد لكن اتركوا بعض من الاحترام لانفسكم سوف تحتاجون فيما بعد..!

وقالت جنكيز في تغريدة منفصلة: " تفاجأت اليوم من التغريدات التي كتبها بعض الكتاب العرب حول زيارة بايدن للمملكة. ماذا يعني بالنسبة لهم الثناء لولي العهد السعودي، ومحاولة إعلانه المنقذ من ضلال..! أعلم أنكم لستم أحرارًا في الانتقاد، لكن اتركوا بعضًا من الاحترام لأنفسكم، سوف تحتاجونه فيما بعد..!".

وكان بايدن قد رد على ما قالته خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي بأن "دماء الضحية التالية لمحمد بن سلمان ستكون في يدي بايدن"، حيث قال: "أنا آسف لأنها شعرت بهذا، لقد كنت صريحًا اليوم".

وعندما سأل أحد المراسلين بايدن عما إذا كان يمكن أن يكون متأكدا من أن حادثة مثل مقتل خاشقجي لن تتكرر، قال الرئيس الأمريكي إنه "لا يستطيع التأكد من أن جريمة قتل أخرى، مثل القتل المروع لجمال خاشقجي لن تحدث مرة أخرى".

وأضاف: "لقد أوضحت للتو أنه إذا حدث أي شيء من هذا القبيل مرة أخرى، فسيكون هناك رد، وأكثر من ذلك"، وأكد أنه "لن يصمت بشأن قضايا حقوق الإنسان، لأنه سيتعارض مع من نكون".