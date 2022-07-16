ردًا على أسئلة "استفزازية".. تفاعل على نبرة الجبير بمقابلة CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت ردود عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في مقابلة مع مذيع CNN وولف بليتزر، على ما وصفه نشطاء بأنها أسئلة "استفزازية" تفاعلًا واسعًا.

على هامش #القمة_السعودية_الأميركية هناك العديد من الدروس والرسائل وبناء الصورة الذهنية للسعودية القوية🇸🇦 هذا اللقاء مثلاً يجب أن يشاهده كل متحدث رسمي ويتعلم منه لاحظ كيف أجاب الوزير عادل الجبير على الاسئلة الاستفزازية بكل هدوء نعم انه هدوء القوي الواثق👌🏻 https://t.co/Hswn49emMI

وتداول النشطاء مقاطع من المقابلة التي أجريت على هامش زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى المملكة العربية السعودية، ولقاء العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

الحنكة الحوارية وصلابة الحجة لدى الوزير عادل الجبير هي من عالم آخر، مدرسة تصعب مجاراتها https://t.co/KzOyv8d68d

وكشف عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في المقابلة مع مذيع CNN وولف بليتزر، جانبًا مما دار بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن بايدن ذكر قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في مراسم الاستقبال.

مقابلة معالي عادل الجبير على قناة CNN حضوره القوي "لا يُمل" وسرعة بديهته "مربكة" وحججه الدامغة "تصنع يومك". اسمع واستمتع 🇸🇦❤️ https://t.co/gAnxxpIl6G

وأضاف الجبير أن بايدن "أخذ تأكيدات السعودية، وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد أن هذه مأساة للسعودية، وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم، وواجهوا العدالة، وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها".

مذيع CNN: مجتمع الاستخبارات خلص إلى أن ولي العهد هو المسؤول في قضية خاشقجي. الوزير عادل الجبير: أولًا :لم يتم تحديد ذلك بهذه العبارات . ثانيًا :كان تقييمًا. ثالثًا : نحن نعلم تقييم مجتمع الاستخبارات فيما يتعلق بإمتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل . https://t.co/1y6L0TI9cw

وقال الجبير في المقابلة "بدايًة، خلال حفل الاستقبال، ذكر الرئيس أن هذه مشكلة، وأنه أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها، وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد أن هذه مأساة للسعودية، وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة، وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها. ثم انتقلنا للحديث بعد ذلك إلى النقاشات الرسمية، وبحثنا قضايا مهمة من حيث تنشيط العلاقة، وأمن الطاقة، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ، وبالمضي قدمًا في المستقبل، التهديد الإيراني، ومجال مكافحة الإرهاب، وتمويل الإرهاب، والعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب اليمن وأهمية الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، والتكنولوجيا ومجموعتي الخمس والست، وكيف يمكن للبلدين العمل لاستكشاف الفضاء الخارجي، والعديد من القضايا الأخرى".

📌| بعد مزاعم إعلامية خلال زيارة #بايدن .. (الوزير #عادل_الجبير يعلق ويفند ويلجم) https://t.co/fMJU3j0xea

وردًا على سؤاله عما إن كان سمع ما قالته خطيبة خاشقجي السابقة، خديجة جنكيز، بأنها تريد من الرئيس بايدن أن يسأل ولي العهد عن مكان جثة خاشقجي، وما إن كان ولي العهد يستطيع الإجابة على هذا السؤال، قال الجبير "لم أر سؤالها، ولا أعلم أننا نعرف مكان الجثة، وقد أجرينا تحقيقًا، ونشرنا نتائج هذا التحقيق، عندما أصدر المدعي العام التهم ضد المتهمين".

انظروا إلى روعة إجابة عادل الجبير https://t.co/ahuL2kyIRV

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومزاعم مجموعات حقوقية باستمرار السعودية في سجن المعارضين، وقمع حقوق المرأة الأساسية، والإعدامات الجماعية، وما إن كان ولي العهد سيقدم التزامات لبايدن لمعالجة هذه القضايا، رد الجبير قائلًا: "نعترض على التهم الموجهة للسعودية. أي شخص يُعاقب يخضع لمراجعة قضائية، ويتم توجيه التهم من قبل النيابة، تنظر المحاكم فيها. ولدى المتهمين الحق في الاستئناف قبل أن يصبح القرار نهائيًا، تمامًا كما هو الحال في الولايات المتحدة. لسوء الحظ، فإن العديد من التهم التي يعاقب الأشخاص بسببها، لا يعكسها أولئك الذين يشككون في المملكة، ونظامها القانوني".