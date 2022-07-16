جدة، المملكة العربية السعودية (CNN)-- قال الرئيس بايدن إن قراره مواجهة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي قوبل بالإنكار، مضيفًا بأن الأمير لا يتفق معه حول تقييمات الاستخبارات الأمريكية.

ووفقًا لمصدر مطلع، قوبل طرح بايدن برد محمد بن سلمان أن أي محاولة لفرض قيم على دولة أخرى كان يُنظر إليها على أنها تأتي بنتائج عكسية للعلاقة. ثم أشار إلى وقوع حوادث، بما في ذلك إساءة معاملة السجناء من قبل العسكريين الأمريكيين في سجن أبو غريب في العراق، والتي تنعكس بشكل سيء على الولايات المتحدة.

وردد ذلك عادل الجبير، وزير الشؤون الخارجية السعودي، في مقابلة مع الزميل وولف بليتزر على CNN بعد وقت قصير من اختتام الاجتماع.

وأضاف المصدر أن الجانب السعودي قد أثار أيضًا خلال اللقاء قضية مقتل مراسلة الجزيرة، شيرين أبوعاقله، في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، وكيف كان رد الفعل الأمريكي الذي أثار انتقادات من عائلة أبوعاقلة.

ودافع مسؤولون بالإدارة الأمريكية، السبت، عن قرار بايدن بلقاء محمد بن سلمان وجهاً لوجه، رغم الانتقادات الشديدة، قائلين إنه كان من الممكن أن يكون "تراجعًا إذا لم يأت الرئيس إلى المنطقة، وسيكون تراجعًا إذا لم يكن على استعداد للجلوس، وإثارة مخاوف حقوق الإنسان مع قادة أجانب في جميع أنحاء العالم".