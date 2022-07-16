ملك الأردن في قمة جدة: لا أمن ولا ازدهار بالشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية

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عمّان، الأردن (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في السعودية السبت، عن مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن سيجري توقيعها، تتعهد بموجبها واشنطن بتقديم مساعدات سنوية للأردن بمالا يقل عن 1.45 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2023 و2029.

وجاء الإعلان في بيان أردني أمريكي مشترك، حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، عقب لقاء بايدن والعاهل الأردني على هامش القمة العربية الأمريكية في جدة، فيما أوضحت مصادر دبلوماسية من عمّان للموقع أن هذه المذكرة تأتي بعد انتهاء مذكرة التفاهم السابقة بين البلدين، وتعتبر هذه تجديدًا لها ولمدة أطول، حيث امتدت مذكرة التفاهم السابقة للأعوام 2018-2022، وبلغ إجمالي المساعدات فيها نحو 1.275 مليار دولار سنويًا.

وتعتبر مذكرة التفاهم الجديدة صاحبة المدة الأطول إذ تمتد لـ7 سنوات، وهي الرابعة من نوعها بين الولايات المتحدة والأردن، إذ وقع البلدان مذكرتان في وقت سابق كانت مدة كل منهما 3 سنوات على التوالي.

حسب البيان، فإن المذكرة تعكس التزام الولايات المتحدة السياسي بدعم الأردن واستقراره ومتانة الشراكة بين البلدين، وتستهدف تلبية احتياجات المملكة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه الملك عبدالله الثاني.

وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة للأردن كحليف رئيس لها وقوة للسلام في المنطقة، ولقيادة الملك عبدالله الثاني، وفقا لما ورد في البيان، فيما أكدا أيضًا التزامهما بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وأكدا ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المقدسات في القدس.

وشدد بايدن على الدور المهم للوصاية الهاشمية في ذلك، فيما ثمّن الملك عبدالله الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتناولت القمة التي جمعت قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن، التحديات الإقليمية والدولية، واهمية التكامل والتعاون الإقليمي السياسي والاقتصادي في المنطقة، والدور الذي يمكن أن يقوم به الأردن كمركز إقليمي مهم للتعاون في مجالات الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والمياه والأمن الغذائي والمناخ.

ونوه الرئيس الأمريكي بأهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق باعتبارها نموذجًا إيجابيًا في التعاون الإقليمي، بحسب البيان المشترك.

وفي الشأن السوري، أكد بايدن والملك عبدالله ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وفق قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.

وشددا على التزامهما بدعم استقرار العراق وأمنه، وضرورة الحفاظ على التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحقيق السلام والاستقرار.