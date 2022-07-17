دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت محكمة إماراتية المواطن الأمريكي عاصم غفور، المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، غيابيًا، في اتهامه بـ"ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، السبت.

وقضت محكمة غسيل الأموال في أبوظبي بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم (816 ألف دولار)، مع إبعاده عن دولة الإمارات.

أوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن تفاصيل القضية "تعود إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها"

حسب تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، "تبيّن وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأحيل المتهم غيابيًا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيًا.

في وقت سابق الجمعة، قالت منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)، في بيان صحفي إن غفور، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة منظمتهم، اُعتقل من قبل عناصر الأمن الإماراتيين في مطار دبي الدولي.

تصف المنظمة نفسها على موقعها على الإنترنت بأنها "مجموعة مخصصة من المحللين والباحثين والمحامين والناشطين الذين يهدفون إلى تحقيق رؤية جمال خاشقجي في المساعدة على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وقالت المنظمة إنهم أبلغوا وزارة الخارجية الأمريكية باحتجازه الخميس، عندما وصل من الولايات المتحدة إلى دبي في طريقه إلى إسطنبول. وأضافت أن مسؤولي القنصلية الأمريكية اجتمعوا مع غفور الجمعة وقالوا إنه محتجز في أبو ظبي بتهم تتعلق بإدانة "غيابيا" بغسيل الأموال، لكن غفور "ليس لديه علم بأي مسألة قانونية ضده ولا سبب للاعتقاد بأنه كان متورطًا في أي نزاع قانوني في الإمارات العربية المتحدة".

وعبر غفور مطار دبي الدولي دون وقوع حوادث قبل أقل من عام، ، وفقًا لبيان المنظمة.

تواصلت CNN مع حكومة الإمارات للحصول على مزيد من التعليقات.

وقال مسؤولون أمريكيون، السبت إنهم "على علم" بالتقارير التي تفيد باحتجاز غفور في الإمارات، لكنهم رفضوا تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن اعتقاله.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "سأقول إنه لا يوجد مؤشر على أن الأمر له علاقة بخاشقجي أو أي شيء آخر. لكننا على علم بذلك".

وقال مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة رفعت مسألة احتجاز غفور "على مستويات رفيعة مع السلطات الإماراتية" و "طلبت معلومات إضافية" عن وضعه.

وقال المسؤول إن مسؤولين قنصليين من السفارة الأمريكية زاروا غفور السبت.

وقال المسؤول: "لقد نقلنا توقعاتنا بأن حقوق السيد غفور في جلسة استماع عادلة وعلنية وضمانات المحاكمة العادلة يجب أن تُحترم بالكامل وأن يُعامل بشكل إنساني ، فضلاً عن احترام حقوق الولايات المتحدة في الوصول إلى القنصلية بالكامل".