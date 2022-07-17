أمير سعودي يخاطب من وصفهم بـ"قليلي الفهم" بتعليق على مقابلة الجبير مع CNN

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على مقطع فيديو استشهد به من مقابلة عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية مخاطبا من وصفهم بـ"قليلي الفهم".

جاء ذلك بتغريدة للأمير على صفحته بـ"تويتر"، حيث قال: "لقليلي الفهم (غباءً أو حقدًا): بلدي العظيم الكريم السعودية موقفها ثابت أكثر من دعم ويدعم القضية الفلسطينية بالأفعال وليس بالأقوال رغم جحود الجاحدين وتصيد الحاقدين المضحك ..كانت ولازالت هذه القضية من قضاياها الرئيسية.."

وأثارت مقابلة الجبير التي أجراها مع الزميل وولف بليتزر لـCNN على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيها "بدايًة، خلال حفل الاستقبال، ذكر الرئيس أن هذه مشكلة، وأنه أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها، وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد أن هذه مأساة للسعودية، وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة، وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها. ثم انتقلنا للحديث بعد ذلك إلى النقاشات الرسمية، وبحثنا قضايا مهمة من حيث تنشيط العلاقة، وأمن الطاقة، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ، وبالمضي قدمًا في المستقبل، التهديد الإيراني، ومجال مكافحة الإرهاب، وتمويل الإرهاب، والعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب اليمن وأهمية الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، والتكنولوجيا ومجموعتي الخمس والست، وكيف يمكن للبلدين العمل لاستكشاف الفضاء الخارجي، والعديد من القضايا الأخرى".

وردًا على سؤاله عما إن كان سمع ما قالته خطيبة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي السابقة، خديجة جنكيز، بأنها تريد من الرئيس بايدن أن يسأل ولي العهد السعودي عن مكان جثة خاشقجي، وما إن كان ولي العهد يستطيع الإجابة على هذا السؤال، قال الجبير "لم أر سؤالها، ولا أعلم أننا نعرف مكان الجثة، وقد أجرينا تحقيقًا، ونشرنا نتائج هذا التحقيق، عندما أصدر المدعي العام التهم ضد المتهمين".

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