تفاعل على "رسالة مهمة" من محمد بن سلمان حول الـ13 مليون برميل نفط

فيصل بن فرحان: لا "ناتو عربي".. والتعاون العسكري بين السعودية وإسرائيل "غير مطروح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول قدرة بلاده على رفع انتاجها اليومي من النفط إلى 13 مليون برميل تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرها البعض "رسالة مهمة".

سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان🎙 يقدم رسالة هامة جداً لقطاع #الطاقة عالميًا #المملكة أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون🛢يومياً، وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج. يعني تستثمر او تحمل عواقب ذلك لوحدك. #قمة_جده_للامن_والتنميه #OOTT https://t.co/tRkYanbJf7

تصريحات ولي العهد السعودي جاءت خلال قمة جدة، السبت، بحضور الرئيس الأمريكي، جو بايدن وزعماء وقادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، حيث قال إن الجهود الدولية المشتركة ضرورية لتعافي الاقتصاد العالمي وأن "السياسات غير الواقعية" بشأن الطاقة ستؤدي إلى "تضخم غير مسبوق".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان : ستقوم المملكة بدورها في هذا المجال، حيث أنها أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا، وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج. #قمه_جده_للامن_والتنميه https://t.co/o74ud2oeLt

وأوضح ولي العهد السعودي أن المملكة ستلعب دورها في زيادة "الطاقة المستدامة القصوى" من النفط الخام إلى أكثر من 13 مليون برميل في اليوم.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة جدة: -السعودية أعلنت سابقاً عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا -لن يكون بعد ذلك لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج #قمة_جده_للأمن_والتنمية https://t.co/JWOLDHlZdr

وأضاف ولي العهد السعودي أن "اعتماد سياسات غير واقعية للحد من الانبعاثات من خلال استبعاد المصادر الرئيسية للطاقة دون مراعاة تأثير هذه السياسات على الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل التوريد العالمية، سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير مسبوق، وزيادة أسعار المحروقات تزيد من البطالة وتفاقم المشاكل الاجتماعية والأمنية الخطيرة، بما في ذلك الفقر والمجاعة وتصاعد الجريمة والتطرف والإرهاب".