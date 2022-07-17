تفاعل على "رسالة مهمة" من محمد بن سلمان حول الـ13 مليون برميل نفط

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول قدرة بلاده على رفع انتاجها اليومي من النفط إلى 13 مليون برميل تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرها البعض "رسالة مهمة".

تصريحات ولي العهد السعودي جاءت خلال قمة جدة، السبت، بحضور الرئيس الأمريكي، جو بايدن وزعماء وقادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، حيث قال إن الجهود الدولية المشتركة ضرورية لتعافي الاقتصاد العالمي وأن "السياسات غير الواقعية" بشأن الطاقة ستؤدي إلى "تضخم غير مسبوق".

وأوضح ولي العهد السعودي أن المملكة ستلعب دورها في زيادة "الطاقة المستدامة القصوى" من النفط الخام إلى أكثر من 13 مليون برميل في اليوم.

وأضاف ولي العهد السعودي أن "اعتماد سياسات غير واقعية للحد من الانبعاثات من خلال استبعاد المصادر الرئيسية للطاقة دون مراعاة تأثير هذه السياسات على الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل التوريد العالمية، سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير مسبوق، وزيادة أسعار المحروقات تزيد من البطالة وتفاقم المشاكل الاجتماعية والأمنية الخطيرة، بما في ذلك الفقر والمجاعة وتصاعد الجريمة والتطرف والإرهاب".

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