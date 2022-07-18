بيرني ساندرز يهاجم زيارة بايدن للسعودية: لا يجب إقامة علاقات دافئة مع دكتاتورية مثل هذه

الشرق الأوسط
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واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هاجم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، في مقابلة مع قناة ABC الإخبارية الأمريكية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن "هذا النوع من الحكومات لا يجب أن يُكافأ بزيارة رئيس الولايات المتحدة"، على حد قوله.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان على بايدن أن يقوم بزيارة السعودية، قال ساندرز: "لا أعتقد ذلك، لديك قائد تلك الدولة متورط في مقتل صحفي واشنطن بوست (جمال خاشقجي)، لا أعتقد أن هذا النوع من الحكومات يجب أن يُكافأ بزيارة رئيس الولايات المتحدة"، في إشارة إلى تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وافق على عملية اعتقال أو قتل" خاشقجي.

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واتهم ساندرز السلطات السعودية بـ"سحق الديمقراطية ومعاملة النساء كمواطنين من الدرجة الثالثة وقتل واعتقال معارضيها"، وقال: "نحن نؤمن بحقوق الإنسان والديمقراطية، ولا أعتقد أنه يجب علينا الحفاظ على علاقة دافئة مع ديكتاتورية كهذه".

وردا على سؤال عن نوايا بايدن من الزيارة لتأمين المزيد من النفط من الشرق الأوسط، أشار ساندرز إلى أهمية التركيز على شركات النفط الغنية بالولايات المتحدة بدلًا من ذلك. وقال: "علينا أن نقول لشركات النفط أن تكف عن سرقة الشعب الأمريكي، وإذا لم يفعلوا ذلك، فعلينا أن نفرض ضرائب على أرباحها الطائلة".

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