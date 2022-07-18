الأردن.. إحالة 10 أشخاص للمحاكمة في حادث صهريج غاز العقبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحالت النيابة العامة في الأردن 10 أشخاص إلى المحاكمة في قضية سقوط خزان غاز بمدينة العقبة، الذي راح ضحيته 13 شخصًا.

نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي، القاضي وليد كناكرية، قوله الاثنين، إنَ "مدعي عام العقبة أصدر قرار ظن يقضي بإحالة 10 أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة، بعد أن تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل".

وأضاف كناكرية أن المدعي العام أسند للمتهمين "جرم التسبب بالوفاة مكرّرة 13 مرة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافًا لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية".

كما أسند المدعي العام تهمة "عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وجرم تسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية (...) للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء".

وأشار كناكرية إلى أن المحكمة بصدد تحديد موعد قريب لجلسة المحاكمة الأولى.