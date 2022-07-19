أردوغان يلتقي خامنئي ورئيسي بعد وصوله إلى إيران لحضور القمة الثلاثية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية، طهران، لحضور قمة ثلاثية مع نظيريه الروسي والإيراني.

ونشرت صفحة موقع خامنئي على تويتر صورة من الاجتماع الذي جمع أردوغان والمرشد الإيراني وعلّقت عليها بالقول: "التقى رئيس جمهوريّة تركيا، رجب طيّب أردوغان، ظهر اليوم الثلاثاء 19/7/2022، بقائد الثورة الإسلاميّة، الإمام الخامنئي، وأجرى حواراً مع سماحته"، وفقا للصفحة.

التقى رئيس جمهوريّة تركيا، رجب طيّب أردوغان، ظهر اليوم الثلاثاء 19/7/2022، بقائد الثورة الإسلاميّة، الإمام الخامنئي، وأجرى حواراً مع سماحته. https://t.co/EA9xLGZYcZ

والتقى أردوغان أيضا نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، بعد وصوله.

واستغرق الاجتماع بين الرئيسين، والذي أُغلق أمام وسائل الإعلام، ساعة ونصف وجرى في قصر سعد أباد بحضور وفدين ممثلين للدولتين، وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وكان قد وصل أردوغان إلى طهران مساء الإثنين وأُجريت له مراسم استقبال رسمية حيث كان رئيسي بمقدمة مستقبليه.

وكشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن عودة اللاجئين إلى مناطقهم في سوريا وبحث سبل استتباب الأمن والسلام في هذا البلد، من الموضوعات الموجودة على أجندة القمة الثلاثية، وفق ما نقلته وكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية.