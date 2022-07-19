دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، الثلاثاء، على منتقدي ظهوره ببنطال "جينز" راكبا على دراجة نارية من طراز "هارلي"، عبر التساؤل عما إذا كان لبس "البشت" يخدم الإسلام.

وكتب أحد المغردين للكلباني: "صراحة ياشيخ لباسك على الدباب غير لائق ولا يخدم الإسلام"، على حد قوله.

وردّ إمام الحرم المكي السابق على المغرد بالقول: "يعني لبس البشت هو اللي يخدم الإسلام؟"، حسب قوله.

يعني لبس البشت هو اللي يخدم الإسلام؟ https://t.co/DNIUlLvSoT

وكان قد نشر الكلباني تغريدة سابقة قال فيها: "كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط!"، على حد قوله.

كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط!

وكان قد تعرض إمام الحرم المكي السابق لانتقادات بسبب ظهوره مرتديا الجينز وراكبا على دراجة نارية في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام.