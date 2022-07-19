حمد بن جاسم يُعلق على "هيمنة" أمريكا على أوروبا وأهمية الحوار مع الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، أن على أوروبا أن تنفتح أكثر على الصين لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال حمد بن جاسم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تمر أوروبا الآن، وعلى رأسها ألمانيا، بوضع صعب بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وعجز دول القارة الأوروبية عن الخروج من دائرة الفلك الأميركي المهيمن على تلك الدول نتيجة ضعف قدراتها العسكرية وهشاشة اقتصادها ومواقفها السياسية".

تمر أوروبا الآن، وعلى رأسها ألمانيا، بوضع صعب بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وعجز دول القارة الأوروبية عن الخروج من دائرة الفلك الأميركي المهيمن على تلك الدول نتيجة ضعف قدراتها العسكرية وهشاشة اقتصادها ومواقفها السياسية.

وأضاف رئيس الوزراء القطري الأسبق: "وسوف تزداد أوضاع أوروبا صعوبة لو اندلعت أزمة ومواجهة ما بين الولايات المتحدة والصين بسبب تايوان أو لغير ذلك من الأسباب سواء في السنتين ونيف المتبقيتين من عهد جو بايدن الديمقراطي".

وأوضح حمد بن جاسم: "أو في عهد رئيس جمهوري، إذ تشير كل الدلائل إلى أن الجمهوريين قد يسيطرون على مجلسي الكونغرس بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم وعلى البيت الأبيض بعد ذلك التاريخ بعامين".

وتابع رئيس الوزراء القطري الأسبق: "وقد تجد أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، كما أرى، أنه لا بد لها من حديث ما مع الصين قبل اندلاع أزمة ثانية ومواجهة اقتصادية أو عسكرية بين واشنطن وبيجين حول تايوان، مع أنني أشك في أن الولايات المتحدة ستدخل في حرب واسعة النطاق مع الصين".

وختم حمد بن جاسم قائلا: "في جميع الأحوال فإن الخاسر الأول هو أوروبا إلا إذا استبقت الأزمة المحتملة بحوار مع الصين، وقد يكون هذا مدخلا كذلك لحلحلة الوضع المتأزم والجامد في أوكرانيا الآن"، على حد قوله.