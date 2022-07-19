دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر المرشد الإيراني، علي خامنئي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، من خطورة القيام بعملية عسكرية شمالي سوريا، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على من وصفهم بـ"الإرهابيين"، ودعا أردوغان إلى اعتبار "أمن سوريا من أمن تركيا"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية.

وقال خامنئي خلال اجتماعه مع الرئيس التركي على هامش القمة الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا: "يجب معارضة الإرهاب لكن الهجوم العسكري في سوريا سيعود بالنفع على الإرهابيين وإن هؤلاء الإرهابيين ليسوا حصرا بجماعة واحدة"، وفقا لفارس.

وأكد المرشد الإيراني أن بلاده تعتبر "أمن تركيا وحدودها من أمنها"، وأردف قائلا لأردوغان: " أنتم أيضا اعتبروا أمن سوريا من أمنكم، إن قضايا سوريا يجب حلها بالتفاوض وعلى إيران وتركيا وسوريا وروسيا حل هذه المسألة بالحوار"، حسب تعبيره.

وتعهد خامنئي بمساعدة أنقرة في مواجهة "الإرهاب" وذلك بناء على طلب من الرئيس التركي، وفقا لفارس.

من جانبه، وفي مؤتمر صحفي لاحق جمعه بالرئيس الإيراني، قال أردوغان: " سنُعيد تقييم مسار أستانة (بخصوص سوريا) وتفعيله"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وأردف الرئيس التركي قائلا: "سنبحث مع الرئيسين الروسي والإيراني مسار أستانة والوضع في سوريا"، وتابع: "التضامن في مكافحة التنظيمات الإرهابية مهمّ لتحقيق السلام والاستقرار"، وفق ما نقلته قناة TRT التركية الرسمية.

وفي سياق متصل، وقع الرئيسان على اتفاقيات مشتركة، وأشار الرئيس التركي إلى أنه يطمح لأن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار.