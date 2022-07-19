دبي، الإمارات العربية المنحدة (CNN) – في أول تعليق لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين بلاده وفرنسا، أكد الرئيس الإماراتي أن أبوظبي تسعى لترسيخ العلاقات مع باريس بروابط اقتصادية قوية ومستدامة.

وكتب الشيخ محمد بن زايد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شهدت مع الرئيس إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا لتعزيز وتسريع العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الإماراتي في التغريدة نفسها قائلا: "نسعى إلى ترسيخ العلاقات بروابط اقتصادية قوية ومستدامة"، على حد قوله.

شهدت مع الرئيس إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا لتعزيز وتسريع العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم .. نسعى إلى ترسيخ العلاقات بروابط اقتصادية قوية ومستدامة. https://t.co/4RzWIPliBu

وكانت وكالة الإنباء الإماراتية الرسمية (وام) قد ذكرت أن الاتفاقية تركز على "تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعداداً للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف COP28 التي تعقد في دولة الإمارات عام 2023"، حسب تعبيرها.