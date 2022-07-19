كان عمره 14 عاما.. تداول صورة لمحمد بن زايد أثناء زيارته إلى فرنسا عام 1975

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
كان عمره 14 عاما.. تداول صورة لمحمد بن زايد أثناء زيارته إلى فرنسا عام 1975
Credit: THOMAS PADILLA / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شارك المستشار الثقافي لرئيس الإمارات، زكي نسيبة، صورة قديمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، أثناء زيارة مع الرئيس المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى فرنسا عام 1975، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الإماراتي الحالي إلى الدولة نفسها.

ونشر نسيبة الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وعلق عليها بالقول: " تاريخ الامارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة يرافق والده الشيخ زايد رحمه الله في اول زيارة لرئيس الدولة الى فرنسا العام ١٩٧٥"، حسب قوله.

ويظهر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (الرئيس الحالي لدولة الإمارات) وهو يقف خلف والده الذي كان يقف أمام الرئيس الفرنسي آنذاك وزوجته.

وحسابيا كان يبلغ الشيخ محمد بن زايد من العمر آنذاك 14 عاما، إذ أنه من مواليد 11 مارس/أذار عام 1961، في مدينة العين وفقا للموقع الرسمي لديوان ولي العهد.

يذكر أن رئيس الإمارات كان قد وصل إلى فرنسا الإثنين، حيث كان باستقباله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووقّع الجانبان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة.

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.