دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شارك المستشار الثقافي لرئيس الإمارات، زكي نسيبة، صورة قديمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، أثناء زيارة مع الرئيس المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى فرنسا عام 1975، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الإماراتي الحالي إلى الدولة نفسها.

ونشر نسيبة الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وعلق عليها بالقول: " تاريخ الامارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة يرافق والده الشيخ زايد رحمه الله في اول زيارة لرئيس الدولة الى فرنسا العام ١٩٧٥"، حسب قوله.

تاريخ الامارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة يرافق والده الشيخ زايد رحمه الله في اول زيارة لرئيس الدولة الى فرنسا العام ١٩٧٥ https://t.co/llEggzBfCt

ويظهر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (الرئيس الحالي لدولة الإمارات) وهو يقف خلف والده الذي كان يقف أمام الرئيس الفرنسي آنذاك وزوجته.

وحسابيا كان يبلغ الشيخ محمد بن زايد من العمر آنذاك 14 عاما، إذ أنه من مواليد 11 مارس/أذار عام 1961، في مدينة العين وفقا للموقع الرسمي لديوان ولي العهد.

يذكر أن رئيس الإمارات كان قد وصل إلى فرنسا الإثنين، حيث كان باستقباله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووقّع الجانبان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة.