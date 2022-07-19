أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ألا "مؤشر" لديها أن اعتقال المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، عاصم غفور، في الإمارات الأسبوع الماضي يتعلق بقضية خاشقجي، وفق ما ذكره المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال إيجاز صحفي الإثنين.

وغفور هو مواطن أمريكي اعتُقل في مطار دبي الدولي الأسبوع الماضي من جانب أجهزة الأمن الإماراتية.

وقال برايس: "لم نر أي مؤشر حتى اللحظة يشير إلى أن احتجازه يتعلق بارتباطه بجمال خاشقجي، لكننا لا نزال نجمع معلومات، مجددا، مثلما قلت سابقا لقد ناقشنا القضية على مستوى رفيع، ونقوم بكل ما بوسعنا للتأكد من أن السيد غفور يُعامل بشكل عادل وإنساني"، حسب تعبيره.

وزار مسؤولون قنصليون أمريكيون في سفارة واشنطن لدى أبوظبي، غفور في 15 يوليو/تموز و17 من الشهر نفسه وفق ما قاله باريس، وحضر مسؤولو السفارة "جلسة استماعه الافتراضية اليوم"، على حد قول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

وأردف برايس قائلا: "لقد كشفنا عن تطلعاتنا لشركائنا الإماراتيين بأن يتلقى غفور الخدمات القنصلية بشكل متواصل، وأن يحصل على عملية محاكمة عادلة وشفافة، وأن يُعامل بشكل إنساني"، حسب قوله.

وحُكم على غفور بالسجن لمدة 3 سنوات من جانب محكمة إماراتية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأدانت محكمة غسيل الأموال في أبوظي غفور بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسيل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين درهم (816 ألف و748 دولار) والإبعاد عن الدولة، وفقا لوام.