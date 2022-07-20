دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الأربعاء، أن يكون قد نفّذ ضربات جوية على محافظة الضالع، واصفًا مزاعم الحوثيين بـ"العارية عن الصحة".

وقال التحالف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "مزاعم الحوثيين بشأن تنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع عارية عن الصحة". وأضاف: "الضربات الجوية للتحالف توقفت مع بدء سريان الهدنة".

وأردف التحالف في نهاية رده على الحوثيين بالقول: "نتخذ وندعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية"، على حد تعبيره.

وكان قد قال مصدر عسكري تابع للحوثيين في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التي تديرها الجماعة إن التحالف "شن 3 غارات جوية بمحافظة الضالع"، وتابع المصدر قائلا: "الخروقات شملت تحليقًا لطيران الاستطلاع والتجسس واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية"، وهو ما نفاه التحالف تماما.

وكانت قد دخلت الهدنة في اليمن حيز التنفيذ في 4 آبريل/نيسان من العام الجاري لمدة شهرين، قبل أن تُمدد في 2 يونيو/حزيران لمدة شهرين آخرين.