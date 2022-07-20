بوتين يعلق على مفاوضاته مع أردوغان ورئيسي بشأن سوريا

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، بعد لقاء مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي، إنه تم عقد مفاوضات "مفيدة ومثمرة" بشأن سوريا.

وأضاف بوتين أن "تركيا وإيران وروسيا تشارك الرأي القائل بأن الأزمة السورية لا يمكن حلها إلا بالوسائل الدبلوماسية والسياسية على أساس الحوار السوري الداخلي المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وتابع الرئيس الروسي: "مستقبل سوريا يجب أن تحدده سوريا نفسها دون أي تدخل خارجي"، وأضاف أن القمة الثلاثية المقبلة بين الدول الثلاث بشأن سوريا ستعقد في روسيا، ولم يذكر موعدا للاجتماع المقبل.

كان الرئيس الروسي وصل إلى طهران، في وقت سابق الثلاثاء، لإجراء محادثات مع رئيسي وأردوغان، وتعد زيارة بوتين لإيران هي أول زيارة له خارج الاتحاد الروسي منذ بداية الغزو لأوكرانيا، والرحلة الخارجية هي الثانية في المجمل.