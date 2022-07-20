بمبدأ التعامل بالمثل.. سوريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الحكومة السورية قطع علاقاتها مع أوكرانيا ردًا على إقدام الأخيرة على الخطوة نفسها قبل أقل من شهر، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأربعاء.

ونقلت سانا تصريحات لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية قال فيها: "قررت الجمهورية العربية السورية قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص"، حسب قوله.

وأضاف المصدر قائلا: "سوريا تذكر أن الحكومة الأوكرانية قطعت العلاقات عملياً معها منذ 2018 عند رفضها تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف"، حسب قوله.

وكانت قد أعلنت كييف قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في أواخر يونيو/حزيران الماضي نظرا لاعتراف الحكومة السورية باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيين، تزامنا مع الغزو الروسي لعدد من المدن الأوكرانية.