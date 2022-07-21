قرقاش يتحدث عن "صواب" موقف دول المنطقة تجاه الأزمة الأوكرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن تطورات الملف الأوكراني تُظهر "صواب" موقف دول المنطقة من الأزمة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في ظل التداعيات الخطيرة للحرب في أوكرانيا يتضح جلياً صواب موقف دول المنطقة تجاه التطورات المقلقة للملف".

وأضاف المستشار الرئاسي قائلا: "ومع شلل آليات النظام الدولي بالحفظ على السلام والاستقرار تبقى مواقف الإقليم متوافقة مع مبادئ رفض استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول والدعوة لوقف إطلاق النار وتبني الحل السياسي"، على حد قوله.

في ظل التداعيات الخطيرة للحرب في أوكرانيا يتضح جلياً صواب موقف دول المنطقة تجاه التطورات المقلقة للملف، ومع شلل آليات النظام الدولي بالحفظ على السلام والاستقرار تبقى مواقف الإقليم متوافقة مع مبادئ رفض استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول والدعوة لوقف اطلاق النار وتبني الحل السياسي.

واتخذت الإمارات والسعودية وعدد من دول المنطقة موقفًا وسطيًا من الأزمة الأوكرانية إذ لم تقطع هذه الدول علاقاتها مع روسيا رغم العقوبات الغربية على موسكو نظرا لغزوها أوكرانيا، في حين أنها أبقت على علاقاتها مع كييف قائمة.