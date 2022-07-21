"لافتة يرفعها محمد بن سلمان".. أكاديمي سعودي يشرح معنى "شرق أوسط جديد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضح الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، تحليله لما وصفه بـ"الشرق الأوسط الجديد" الذي يسعى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لجعله حقيقة.

وقال الحمد عبر صفحته على موقع تويتر: " شرق أوسط جديد..هذه هي اللافتة التي يرفعها محمد بن سلمان تحديدا، عنوانا للمرحلة القادمة من تاريخ هذه المنطقة، فماذا يعني هذا المصطلح؟ في تقديري المتواضع، فإن ذلك يعني بشكل رئيسي، دون إهمال تفاصيل كثيرة،ثلاثة أمور محورية ومفصلية، هي: أولا: شرق أوسط خال من الايديولوجيات".

1)شرق أوسط جديد..هذه هي اللافتة التي يرفعها محمد بن سلمان تحديدا، عنوانا للمرحلة القادمة من تاريخ هذه المنطقة، فماذا يعني هذا المصطلح؟ في تقديري المتواضع، فإن ذلك يعني بشكل رئيسي، دون إهمال تفاصيل كثيرة،ثلاثة أمور محورية ومفصلية، هي: أولا: شرق أوسط خال من الايديولوجيات وبالتالي..

وتابع الأكاديمي السعودي قائلا: "وبالتالي خال من الصراعات العبثية التي لا مبرر لها في نهاية المطاف، والتي هي في النهاية مجرد كلمات تتلاعب بوجدان جماهير تأسرها الكلمات، وتهيجها الخطابات.. ثانيا: الاقتصاد هو المدخل الحقيقي للتغيير، وليس السياسة المحملة بأثقال ايديولوجية، فهو البنية التحتية لأي تغيير ذي غايات مستقبلية".

2)وبالتالي خال من الصراعات العبثية التي لا مبرر لها في نهاية المطاف،والتي هي في النهاية مجرد كلمات تتلاعب بوجدان جماهير تاسرها الكلمات،وتهيجها الخطابات.. ثانيا:الاقتصاد هو المدخل الحقيقي للتغيير،وليس السياسة المحملة بأثقال ايديولوجية،فهو البنية التحتية لأي تغيير ذو غايات مستقبلية

وأضاف الحمد قائلا: "ثالثا: تحويل خريطة هذه المنطقة من اللون الأصفر الجاف إلى اللون الأخضر الريان، وهو أمر أصبح قابلا للتحقيق مع تكنولوجيا العصر. قد يكون الأمر صعبا ولكنه ليس مستحيلا، فمن استطاع بهذه التقنية سبر أعماق الكون، ليس عاجزا بها ومعها تغيير بيئة كوكب يكاد لا يذكر على خريطة هذا الكون"، على حد قوله.