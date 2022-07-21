دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، دخول العلاقات بين بلاده ودول الخليج "مرحلة إيجابية"، تشهد زيادة في التعاون الثنائي، بينما أوضح أن تطور العلاقلات مع مصر يسير ببطء.

وقال تشاووش أوغلو، لقناة "تي آر تي خبر" التركية الرسمية، ردا على سؤال بشأن العلاقات مع دول الخليج: "أستطيع القول إنها تمر بمرحلة إيجابية، حيث يزداد التعاون بطريقة إيجابية للغاية، كما ينبغي أن يكون، وتشهد العلاقات السياسية والاقتصادية مزيدا من النمو".

وأضاف وزير الخارجية التركي "الخطوات الإيجابية المتخذة في كافة المجالات، نرغب أن تكون دائمة وتستمر بشكل متزايد"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وتابع بالقول إن "علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتقدم وتتطور بشكل جيد للغاية، لكن العملية مع مصر تسير بشكل بطيء نسبيا".

وبعد سنوات من توتر العلاقات والمقاطعة الدبلوماسية بين تركيا من جهة ومصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى، بدأت علاقات تركيا تتحسن مع السعودية والإمارات وشهدت مؤخرا زيارات متبادلة على مستوى قادة الدول الثلاث، بينما ما زال إصلاح العلاقات التركية المصرية يسير ببطء.