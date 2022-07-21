دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر زكي نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الخميس، مقطع فيديو، يظهر الشيخ محمد بن زايد وهو يطلع الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت ماكرون، على صورة أول زيارة دولة رسمية من الإمارات إلى فرنسا.

وقال نسيبة، عبر حسابه على تويتر مع مقطع الفيديو، إن ذلك جاء خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الفرنسي على شرف استقبال رئيس الإمارات في قصر فيرساي التاريخي بمناسبة زيارته الأولى كرئيس دولة الإمارات إلى فرنسا.

وأضاف نسيبة أن الشيخ محمد بن زايد أطلع الرئيس الفرنسي على "صورة خاصة تظهره مرافقا (رئيس الإمارات الراحل) الشيخ زايد عام 1975 في زيارة الدولة الأولى كذلك التي قام بها والده إلى فرنسا، تأكيدًا على المكانة الخاصة لفرنسا كحليف استراتيجي لدولة الإمارات منذ البداية، سائرا في ذلك على نهج المؤسس الراحل".

وفي مقطع الفيديو، يظهر الشيخ محمد بن زايد، بجواره زكي نسيبة، وهو يطلع ماكرون وزوجته على الصورة، قائلا: "في عام 1975، هذا والدي، وهذا زكي، وهذا أنا"، ليعلق الرئيس الفرنسي قائلا: "ربطة عنق ممتازة"، فيما علقت زوجته بريجيت قائلة: "أنت لم تتغير"، ليرد عليها الشيخ محمد بن زايد قائلا: "شكرا لك".